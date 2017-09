Germania, Ministro finanze Schaeuble lascia l’incarico

(Teleborsa) – Il Ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schaeuble lascia l’incarico e trasloca in parlamento, dove assumerà la carica di presidente del Bundestag. Lo hanno confermato alcune fonti del parito di governo CDU, dopo le anticipazioni del quotidiano Bild.

Schaeuble, in carica alle Finanze dal 2009, con il Governo di Angela Merkel, lascia in un momento delicatissimo per il partito di governo, che sta cercando una soluzione alternativa per formare una Grosse Koalition, dopo lo schiaffo elettorale.