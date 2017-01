Germania locomotiva della crescita in Europa nel 2016

(Teleborsa) – La Germania vanta una crescita più forte delle altre economie di Eurolandia. Lo conferma oggi l’Ufficio statistico federale Destatis, che ha pubblicato il dato relativo al PIL del 2016.

Il PIL tedesco è cresciuto nel 2016 dell’1,9%, risultando in accelerazione rispetto all’1,7% del 2015 ed all’1,6% del 2014. La crescita è stata realizzata sia per effetto dell’andamento sostenuto dei consumi interni, che per effetto dell’andamento brillante dell’export.

La crescita risulta anche superiore di mezzo punto alla media degli ultimi 10 anni ed al di sopra della crescita media dell’economia europea.