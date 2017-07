Germania, crescono le vendite al dettaglio a giugno

(Teleborsa) – Ancora in crescita il commercio al dettaglio in Germania nel mese di giugno, che sale all’1,1%, dopo il +0,5% riportato il mese precedente. Variazione simile per il dato nominale, mentre le attese per il dato reale indicavano una lieve crescita allo 0,2%.

Il dato è stato pubblicato dall’Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), secondo cui la variazione annua è risultata pari a +1,5% in termini reali e del +3,1 in termini nominali (a maggio +4,9%, rivisto al rialzo di un decimo di punto). Il dato è peggiore delle attese che indicavano un +2,7%.