Germania, Bundesbank ottimista sulla crescita dell’economia

(Teleborsa) – La crescita economica tedesca è destinata a confermarsi tonica. Ne è convinta la Bundesbank secondo cui la congiuntura in Germania continuerà a registrare “tassi robusti di crescita” per tutta la primavera dell’anno in corso.

L’istituto centrale, nel rapporto mensile, cita tre fattori che spingono e continueranno a spingere in avanti l’economia del Paese: la solida domanda di beni industriali, l’espansione del settore edile e la spinta dei consumi privati.

Relativamente all’inflazione, la banca guidata da Jens Weidmann cita le dinamiche salariali che hanno registrato una lieve accelerazione nel primo trimestre e i piani di alleggerimento fiscale dell’amministrazione Trump, che potrebbero portare a un aumento dei prezzi nell’area dell’euro dovuto alla crescita della domanda di prodotti europei dagli Stati Uniti.