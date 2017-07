Geox promossa dai broker dopo i risultati

(Teleborsa) – Scambia in profit l’azienda delle scarpe che respirano, che lievita dell’1,92%.

Driver principale del rialzo è la promozione giunta dagli analisti di kepler Cheuvreux che hanno alzato il target price su Geox da 3,1 a 3,6 euro. Confermato il giudizio “buy”.

Geox chiude il primo semestre con ricavi pari a 451 milioni, grazie soprattutto al solido progresso registrato nel canale multimarca (+6,7%), alle ottime performance di Russia, Est Europa e Cina e al trend significativo del canale e-commerce (in crescita di oltre il 30%).

“Mi aspetto che il gruppo Geox consegua risultati positivi, grazie, in particolare, alla crescita del portafoglio ordini iniziale del canale multimarca per la prossima stagione autunno inverno 2017, in aumento dell’8%, alla prevista positiva espansione del margine industriale e all’attesa performance delle efficienze del business”, ha commentato Mario Moretti Polegato, Presidente e fondatore di Geox.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Geox. Tuttavia, l’esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,315 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 3,257. All’orizzonte è prevista un’evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3,225.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)