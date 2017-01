Geox, Gregorio Borgo nominato Amministratore Delegato

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Geox ha cooptato Gregorio Borgo all’interno del Consiglio e lo ha successivamente nominato Amministratore Delegato con effetto dal 12 Gennaio 2017.

Nato a Torino nel 1964, Gregorio Borgo, proviene dal Gruppo Pirelli dove è stato Direttore Generale Operations del settore pneumatici fino al 31 dicembre 2016. Le sue responsabilità erano estese alle unità organizzative legate alla gestione operativa (Manufacturing, Supply Chain, Marketing and Sales), alle Business Unit e alle diverse Regions. Precedentemente ha ricoperto, nel Gruppo, posizioni di gestione di business globali in particolare nell’area del marketing e commerciale, sia presso l’Headquarters sia a livello internazionale, dal Nord America al Giappone e alla Cina. In particolare dal 2011 al 2013 è stato il CEO della Region Asia-Pacific.