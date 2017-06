Gentiloni: “Avio e Colleferro ci portano nello spazio”...

(Teleborsa) – Avio dà un contributo straordinario alla corsa nello spazio, un’azienda all’avanguardia è una grande soddisfazione per il Paese. Lo ha dichiarato il Premier Paolo Gentiloni intervenendo a Colleferro in visita appunto allo stabilimento di Avio.

Avio è la prima azienda al mondo specializzata nei lanciatori spaziali che si è quotata in Borsa con una lunga storia alle spalle. Avio ha tra l’altro ideato e realizzato Vega, conosciuto ormai come il razzo dei record. La sua più recente missione e del 7 marzo scorso con la messa in orbita del satellite “Sentinel 2B”per l’osservazione della terra. Vega, fa parte, assieme al più potente Ariane 6, della famiglia dei lanciatori dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea.

“Avio ci porta nello spazio”, ha dichiarato il Premier dicendo che “l’azienda è buon esempio di collaborazione istituzionale e di investitori. Con Avio si è riusciti a “trasformare antiche piattaforme industriali in insediamenti industriali per il futuro”.

Il Presidente del Consiglio rivolgendosi e ringraziando gli amici della società europea Ariane e rivolgendosi alla platea dei tecnici e degli ingegneri di Avio, ha dichiarato: “Mi avete fatto scoprire un gioiello italiano a due passi da Roma. Attraverso la capacità di arrivare nello spazio è permesso all’Italia all’Europa e al mondo di sviluppare servizi essenziali per la nostra vita, dalla meteorologia, all’agricoltura, dalla difesa alle telecomunicazioni. Il fatto che questa corsa nello spazio veda l’Italia con Voi di Avio è motivo di grande soddisfazione Grazie per quello che fate e per la tecnologia che state dando al Paese.

Il Premier ha visitatio gli stabilimenti di Colleferro dell’azienda spaziale che ha debuttato a Piazza Affari lo scorso 10 aprile.

L’amministratore delegato di Avio Giulio Ranzo, presentando il Premier ha sottolineato: “La tecnologia dello spazio è strategica per il nostro Paese. Oggi è partita una seconda corsa allo spazio noi come Avio siamo nel bel mezzo di questa corsa”. Abbiamo tecnologie straordinarie. Avio è pronta da qualche anno a questa sfida con una società che da qualche mese è quotata in borsa. Quindi più possibilità di investimenti. Più possibilità di lavoro”, ha concluso Ranzo.