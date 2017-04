Gentiloni a Forum Confcommercio: impegno per riduzione costo del lavoro

(Teleborsa) – Il Governo continuerà a lavorare per ridurre la pressione fiscale e proseguirà nell’impegno di ridurre il costo del lavoro. Lo ha assicurato il premier, Paolo Gentiloni, nel corso del suo intervento al Forum della Confcommercio a Cernobbio, sul lago di Como.

“Proseguiremo con l’impegno di far costare meno il lavoro – ha detto Gentiloni – e di gestire il contrasto all’evasione fiscale. Nel contrasto all’evasione in questi anni ci sono state meno propagande e più risultati sostanziali”.

Riferendosi alle banche, Gentiloni ha detto. “La messa in sicurezza del sistema bancario è fondamentale e se ci sono stati degli errori da parte delle banche bisogna trovare dei meccanismi perché questi errori vengano riconosciuti e pagati, ma non facendone pagare il prezzo ai risparmiatori. Lavoriamo anche nella consapevolezza che per le piccole medie industrie (PMI) un sistema bancario completamente risanato ed efficiente è indispensabile perché sono soprattutto queste aziende che non hanno altre forme di finanziamento sul mercato ad aver bisogno dei prestiti dalle banche”.

Riguardo al decreto legge “sicurezza” emanato di recente dal ministro dell’interno Marco Minniti, il Presidente del Consiglio ha detto che il decreto “non ha profili illiberali come qualcuno ha sostenuto”.

“Non è così – ha precisato – perché non sarebbe stato approvato da questo Governo o firmato dal Presidente della Repubblica.