Generali vola su rumors di interesse Allianz e Intesa

(Teleborsa) – Continua a lievitare in modo prepotente Generali Assicurazioni sul Listino di Milano, rianimata da rumors che parlano di un possibile interesse di Intesa Sanpaolo.

Tali voci sono state alimentate da un articolo de La Stampa, che parla di un interesse concreto per i suoi asset della tedesca Allianz, che sarebbe eventualmente intenzionata a chiedere la collaborazione di Intesa con una quota anche prossima alla “soglia” di OPA obbligatoria.

In realtà, i protagonisti della vicenda non hanno voluto commentare questi rumors: il presidente emerito di Intesa, Giovanni Bazoli, ha risposto ad una domanda al riguardo con un secco “Non ho niente da dire”, cui ha fatto eco Gian Maria Gros-Pietro con un “Non commentiamo le indiscrezioni”.

Stesso comportamento quello tenuto da Allianz che non commenta le indiscrezioni circolate sul mercato, che non sembrano comunque convincere neanche gli analisti, soprattutto perché non in linea con le strategie di Intesa.

Piuttosto, il titolo Generali viene galvanizzato oggi anche da una promozione da parte degli analisti di Mediobanca.

Frattanto, le azioni del Leone di Trieste restano sui massimi a 14,62 euro, in rialzo del 6,64%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 14,78 e successiva a 15,19. Supporto a 14,37.

La performance della big assicurativa traina anche la controllata Banca Generali che vanta un rialzo del 6,82% e Mediobanca, primo azionista della compagnia triestina, con un progresso del 2,45%.