Generali promossa da Mediobanca a outperform. Penalizzata Mediolanum

(Teleborsa) – Prepotente rialzo per il Generali, che mostra una fortissima risalita del 4,89%, in una giornata in cui il Listino di Milano non offre grandi spunti positivi.

A sostenere il Leone di Trieste è il giudizio molto positivo degli analisti di Mediobanca, che hanno alzato la raccomandazione a outperform dal precedente neutral, indicando un prezzo obiettivo in aumento a 30 euro.

Si muove in profondo rosso invece Mediolanum, che mostra una perdita del 2,37% sui valori precedenti, accusando una bocciatura a neutral da outperfom da Mediobanca, che però rivede leggermente al rialzo il target price a 8,2 euro.