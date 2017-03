Generali in rally dopo i conti 2016. Donnet esclude scalate e aumenti capitale

(Teleborsa) – Generali annuncia risultati 2016 record, con un aumento del 2,5% dell’utile ed un incremento della cedola dell’11% a 80 centesimi di euro. Così, il titolo del Leone di Trieste spicca il volo in Borsa dove guadagna il 2,96%, facendo meglio del FTSE MIB., amnche per effetto dei commenti del numero uno Philippe Donnet.

A proposito delle ripetute voci di scalata su Generali, il CEO Philippe Donnet della compagnia triestina ha detto che “non c’è nessuna minaccia di scalata da parte di nessuno: né dall’estero né in Italia” ed ha etichettato come “favole” i rumors di mercato, ribadendo l’obiettivo di “creare valore per gli azionisti”.

Il manager non ha detto quale sarà il destino della quota in Intesa (3,4%), limitandosi a liquidare la questione con un “non abbiamo l’abitudine di commentare i singoli investimenti”.

Chiarendo molti dubbi, Donnet ha anche escluso l’ipotesi di aumento di capitale, affermando che “non è all’ordine del giorno perché non c’è bisogno di un aumento” e che il management non la ritiene una valida risposta per proteggersi dalle scalate.

Acquisizioni in vista? il CEO ha detto di no. “Il nostro piano industriale – ha chiarito – non è basato sul M&A” anche se non esclude a priori “opportunità di acquisizione” in futuro, nel caso si presentassero occasioni e servissero per implementare il piano.