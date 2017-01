Generali, CONSOB pronta a fare chiarezza

(Teleborsa) – Il controllo di Generali turba i sonni della CONSOB che convocato tra domani e dopodomani i vertici del gruppo assicurativo, Intesa Sanpaolo e Unicredit. La notizia è riportata da alcuni rumors di stampa che spiegano come all’ordine del giorno ci sarebbe quello di fare chiarezza sul controllo della compagnia triestina.

La compagnia del Leone di Trieste ha deciso di acquistare il 3% dei diritti di voto di Intesa Sanpaolo in risposta ai rumors di stampa che ipotizzavano una possibile acquisizione di Generali da parte della banca italiana. Il titolo assicurativo oggi ha guidato al rialzo il principale listino milanese che ha chiuso in cima all’Europa

Intanto, c’è tensione in Mediobanca. I manager del principale azionista di Generali si sono tenuti in costante contatto telefonico con gli altri azionisti di rilievo del gruppo triestino per seguire gli sviluppi della vicenda, in attesa di conoscere le intenzioni di Intesa Sanpaolo che venerdì 27 gennaio terrà un CdA su cui probabilmente emergerà la questione, anche se il Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro ha assicurato di non aver parlato di Generalii con gli azionisti di Intesa.