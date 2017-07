Generali cede attività in Colombia e completa vendita di quelle in Guatemala

(Teleborsa) – Il Gruppo Generali ha firmato un accordo per la cessione delle proprie attività in Colombia e ha completato la vendita delle attività in Guatemala. Le operazioni rientrano nell’ambito della strategia di ottimizzazione della presenza geografica e di miglioramento dell’efficienza operativa e dell’allocazione del capitale.

Generali ha sottoscritto un accordo per la cessione della propria partecipazione nelle compagnie in Colombia, pari al 91,3% di Generali Seguros e del 93,3% di Generali Vida, al Gruppo Talanx. L’operazione è subordinata all’approvazione delle competenti autorità. Nel 2016, Generali Colombia ha registrato premi complessivi per circa 59 milioni di euro e un patrimonio netto di circa 22 milioni. La quota di Generali Colombia nel mercato assicurativo locale è sotto l’1%, posizionata al 22esimo posto.

Generali annuncia inoltre il completamento della vendita della sua partecipazione nella società controllata in Guatemala alla famiglia Neutze, storico partner di fiducia.