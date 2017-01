Generali, bocche chiuse per i vertici di Intesa sentiti da CONSOB

(Teleborsa) – Nessuna informazione all’uscita dell’audizione in CONSOB da parte dei vertici di Intesa Sanpaolo sulla possibile scalata della banca a Generali. La delegazione di Intesa guidata dal CFO Stefano Del Punta ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione dopo che per 45 minuti è stata ascoltata a Milano dall’Autorità che vigila in Borsa.

La CONSOB vuole fare chiarezza sulla vicenda e per questo sentirà anche Unicredit principale socio di Mediobanca è il maggior azionista di del Leone di Trieste e la stessa Generali.

Intanto, Intesa Sanpaolo non fa mistero che il management sta valutando l’opportunità di una combinazione industriale con Generali.