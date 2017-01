General Motors rivede al rialzo stime 2017

(Teleborsa) – General Motors rivede al rialzo la stime sugli utili per il 2017.

Nell’esercizio in corso la casa automobilistica di Detroit ha detto di aspettarsi un utile per azione, al netto delle voci straordinarie tra i 6 e i 6,5 dollari: valore questo che supera l’outlook fornito nel 2016 tra i 5 e i 6 dollari per azione.

Le stime sono state svelate da Mary Barra, amministratore delegato di GM durante la presentazione dei target 2017 che ha anche preannunciato il via libera a un aumento di altri 5 miliardi di dollari del suo piano di buy back.