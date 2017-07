General Motors, frenano gli utili nel secondo trimestre

(Teleborsa) – Utili in calo del 42% per General Motors. I profitti si sono assestati a 1,66 miliardi di dollari contro i 2,88 miliardi dello stesso periodo di un anno fa. Al netto di voci straordinarie, l’utile per azione è salito, invece, del 5,6% a 1,89 dollari, superando anche le attese del mercato che erano per 1,69 dollari ad azione.

I ricavi sono scesi dell’1,1% a 37 miliardi, meno dei 40,3 miliardi attesi dagli analisti.