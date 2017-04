General Electric chiude il trimestre in utile, cala il fatturato

(Teleborsa) – Il primo trimestre di General Electric si è chiuso con un utile di 619 milioni di dollari rispetto alla perdita di 61 milioni di anno fa. Al netto delle componenti non ricorrenti, l’utile per azione si è attestato a 21 centesimi, 4 cent in più rispetto alle stime.

Scende dell’1%, invece, il fatturato che si attesta a 27,66 miliardi dai 27,85 miliardi precedenti. Le previsioni erano per 26,37 miliardi.

Il conglomerato industriale ha confermato le stime fornite in precedenza.

Alla luce dei risultati trimestrali contrastanti, il titolo GE cede a Wall Street lo 0,71%.