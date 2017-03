Gefran, proposta candidatura Roberta Dell’Apa come sindaco effettivo

(Teleborsa) – Gefran ha ricevuto dal socio Fingefran la candidatura di Roberta Dell’Apa come Sindaco effettivo. Lo comunica la società in una nota. La candidatura sarà esaminata nella prossima assemblea convocata per il 20 aprile.

A Piazza Affari, il titolo sale dell’1,42%

Lo status tecnico di Gefran è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,388 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,253. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,523.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)