Gedi: via libera Consob a prospetto per quotazione in Borsa

(Teleborsa) – Via libera della Consob alla pubblicazione del prospetto per la quotazione in Borsa di Gedi, il Gruppo editoriale nato dalla fusione tra L’Espresso e Itedi (La Stampa). Lo comunica la società, sottolineando che il prospetto è relativo all’ammissione alle negoziazioni sul mercato azionario di 96.651.191 azioni ordinarie, emesse dopo l’aumento di capitale di 79,969 milioni.

La decisione Consob a poche ore dalla nomina di Marco De Benedetti a Presidente del Gruppo dopo le dimissioni del padre Carlo che rimane Presidente onorario.