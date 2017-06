Gedi: Carlo De Benedetti lascia la presidenza, al suo posto il figlio Marco

(Teleborsa) – Carlo De Benedetti Presidente del gruppo editoriale GEDI, ha informato il Consiglio di Amministrazione della sua decisione di rassegnare le proprie dimissioni da presidente e da consigliere.

Il Consiglio, su proposta del consigliere Rodolfo De Benedetti, ha cooptato come consigliere Marco De Benedetti, nominandolo presidente e formulandogli gli auguri di buon lavoro.

Successivamente il Consiglio ha nominato Carlo De Benedetti presidente onorario, ringraziandolo per il lavoro svolto

al servizio del gruppo per 35 anni e per essersi dedicato con passione a sostenere la società e la sua attività.