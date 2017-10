(Teleborsa) – La produttività del settore non agricolo in Gran Bretagna nel 2° trimestre di quest’anno ha evidenziato un calo dello 0,1% su trimestre, come nel periodo precedente. Lo comunica l’Ufficio Nazionale di statistica inglese (ONS).

Per quanto riguarda il costo per unità di lavoro è cresciuto dello 0,9% rispetto al trimestre precedente (+0,3%).