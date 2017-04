Gasdotto TAP, TAR Lazio sospende espianto ulivi in Puglia

(Teleborsa) – Fermati i lavori sul Gasdotto Tap-Trans Adriatic Pipeline (TAP) di Melendugno e di conseguenza l’espianto degli ulivi nell’area del cantiere di Melendugno. Lo ha deciso il Presidente del TAR del Lazio in un decreto con cui ha accolto l’istanza della Regione Puglia.

Il Tribunale amministrativo “ha sospeso le note del Ministero dell’Ambiente con le quali veniva dichiarata pienamente ottemperata la prescrizione A.44 riferita alla cosiddetta fase 0 dei lavori che autorizzava Tap-Trans Adriatic Pipeline (TAP) all’espianto degli ulivi ricadenti nell’area interessata dal cantiere”.

Il TAR ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti in attesa della discussione dell’istanza cautelare in Camera di Consiglio fissata per il 19 aprile.

Dunque continua la protesta della Regione Puglia contro la costruzione del gasdotto che importerà il metano dall’Azerbaijan

Esulta il Governatore, Michele Emiliano, che su Facebook scrive “La battaglia continua il 19 aprile con l’udienza.