(Teleborsa) – Il Gruppo Gas Plus chiude il primo semestre dell’esercizio 2017 con un risultato netto positivo grazie alle buone perfomance di tutte le aree di business. Nel periodo, l’utile si è attestato a 0,6 milioni rispetto alla perdita di 3,5 milioni dello stesso semestre del 2016.

I ricavi sono risultati pari a 43,7 milioni contro i 45,5 milioni dei primi sei mesi di un anno fa. L’Ebitda è in crescita dai 9,2 milioni agli attuali 10,1 milioni.

L’indebitamento netto è passato dai 53 milioni del 31 dicembre 2016 agli attuali 43,1 milioni.

Gas Plus torna in utile, pfn in forte calo