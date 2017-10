Gas, Alverà (Snam): crescerà più di carbone e petrolio da qui al 2040

(Teleborsa) – “Il gas ha un futuro molto promettente a livello globale e crescerà più del carbone e del petrolio da qui al 2040”.

Lo ha detto Marco Alverà, CEO di Snam, intervenendo al forum economico eurasiatico di Verona, per il quale “dobbiamo abbandonare l’idea del gas come un combustibile di transizione e pensare al gas rinnovabile come un forever fuel”.

Il top manager ha affermato di essere “ottimista” sulla crescita della domanda di gas in Italia nel 2017. “Già nella prima metà dell’anno i consumi sono saliti quasi del 10%, anche grazie alla ripresa della produzione industriale del Paese” – ha proseguito -. Alla luce di questa crescita, “le infrastrutture, di importazione, di interconnessione e di stoccaggio, sono il miglior modo per l’Europa di rendere gli approvvigionamenti gas sicuri e competitivi”.