G7 Trasporti, la Sardegna sarà la sede della nuova tappa del meeting

(Teleborsa) – La città sarda di Cagliari è stata scelta come la sede della nuova tappa del meeting G7 dei ministri dei Trasporti, in Italia.

L’incontro esplorativo odierno in Sardegna ha individuato, infatti, nel capoluogo di regione il contesto adeguato per accoglienza e sicurezza delle delegazioni. Saranno presenti la Commissaria Europea Violeta Bulc e i Ministri dei Trasporti di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e USA.

Il G7 Trasporti si terrà il 21 e 22 giugno.

Come anticipato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, al vertice G7 Trasporti di Karuizawa in Giappone, i temi affrontati saranno il valore sociale delle infrastrutture e il proseguimento del lavoro della presidenza giapponese sulle tecnologie avanzate per strade e guida.