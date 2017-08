Futures USA preannunciano una partenza al rialzo per Wall Street

(Teleborsa) – Wall Street dovrebbe riavviare gli scambi in lieve rialzo.

In una giornata scarna di dati macro, in cui è stato pubblicato il dato sull’apertura di nuovi cantieri e permessi edilizi, gli occhi degli investitori sono tutti puntati sui verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve che verranno resi noti in serata.

Resta sorvegliato speciale l petrolio, in vista del consueto appuntamento con le scorte settimanali dell’ EIA.

Al momento il future sullo S&P500 sale dello 0,20% a 2.468,75 punti e quello sul Nasdaq lo 0,26% a 5.927,38 punti.