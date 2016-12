(Teleborsa) – Si preannuncia una partenza timidamente positiva per la borsa americana, in una giornata priva di statistiche rilevanti. In calendario solo le richieste di mutui settimanali e le vendite di case in corso.

A circa un’ora dalla partenza di Wall Street, il future sul Dow Jones mostra una risalita dello 0,18%, quello sull’S&P500 un progresso dello 0,23% e quello sul Nasdaq un +0,31%.