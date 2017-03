FS Sistemi Urbani presenta progetti sviluppo immobiliare al MIPIM 2017 di Cannes

(Teleborsa) – Quattro milioni di metri quadrati, aree e spazi di diverse tipologie, in vendita o in locazione, in ambito residenziale, commerciale, industriale e turistico-alberghiero, a Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna.

Oltre 70 iniziative di sviluppo dei compendi immobiliari delle maggiori città collegate dalle linee alta velocità o posizionate a ridosso dei centri urbani e delle stazioni ferroviarie dislocate su tutto il territorio nazionale.

Questo il portafoglio delle iniziative immobiliari che FS Sistemi Urbani, la società per la valorizzazione e vendita degli immobili del Gruppo FS Italiane, ha presentato agli operatori del settore al MIPIM 2017 di Cannes, il maggiore appuntamento immobiliare internazionale che ogni marzo viene ospitato nella città francese.

Al MIPIM Carlo De Vito, amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, ha incontrato, tra gli altri, i sindaci di Milano, Giuseppe Sala, di Torino, Chiara Appendino e di Firenze, Dario Nardella.