FS Sistemi Urbani presenta progetti di rigenerazione e sviluppo urbano

(Teleborsa) – Sette ex scali ferroviari a Milano, per un totale di un milione di metri quadrati; ex Officine Grandi Riparazioni di Porta al Prato a Firenze; due lotti (Torre Hi-tech e Complesso Stazione Storica) a Torino Porta Susa-Spina 2 adiacenti la nuova stazione alta velocità.

Inoltre, 70 iniziative dedicate allo sviluppo e alla realizzazione di diverse tipologie edificatorie, in ambito residenziale, commerciale, direzionale, industriale e turistico-alberghiero.

Sono i progetti di rigenerazione e sviluppo urbano presentati a Monaco di Baviera da FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) nel corso di Expo Real 2017, il Salone internazionale per immobili e investimenti (4-6 ottobre).

Nello specifico, i sette scali ferroviari di Milano, aree non più funzionali all’esercizio ferroviario, sono pronti per essere convertiti in nuove destinazioni urbanistiche (residenziale, commerciale, social housing), ultime zone di grandi dimensioni non ancora sfruttate all’interno della città.

Le ex Officine Grandi Riparazioni di Firenze sono situate in un’area edificabile di 100mila metri quadrati perfettamente integrata e connessa con il cuore della città per uno sviluppo urbano sostenibile e accessibile. L’intera area ha una potenzialità edificatoria per diverse destinazioni d’uso: residenziale, turistico-ricettiva e commerciale.

Infine, i due lotti a Torino Porta Susa-Spina 2 sono in grado di coniugare centralità, accessibilità logistica e valore storico con 52mila metri quadrati di diritti edificatori.

La partecipazione italiana al Salone è coordinata dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), con l’appoggio del Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

FS Sistemi Urbani è la società di FS Italiane impegnata nella valorizzazione e vendita del patrimonio del Gruppo costituito da beni e compendi immobiliari non più funzionali all’esercizio ferroviario. Gli asset di FS Sistemi Urbani sono presenti in tutte le più importanti città italiane, collegate dalle principali linee ferroviarie come la rete alta velocità. Sono la scelta ottimale per servizi integrati urbani perché rispondono a logiche di razionalizzazione, miglioramento funzionale e servizio alla collettività.