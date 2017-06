FS, roadshow europeo per emissione benchmark in euro

(Teleborsa) – Ferrovie dello Stato Italiane ha incaricato Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, J.P. Morgan e UniCredit di organizzare un roadshow in Europa, che inizierà il 12 giugno, per verificare l’interesse degli investitori in relazione a un’emissione di Reg S senior notes (in forma di titoli al portatore, denominati in euro).

L’emissione sarà in una o due tranche, con benchmark in euro, scadenza in un range di 5-12 anni e soggetta alle condizioni di mercato.