FS, primo weekend di agosto con 3,5 milioni di passeggeri in viaggio

(Teleborsa) – Fine settimana di grande movimento sui treni e nelle stazioni italiane.

Nel primo weekend di agosto, circa 3,5 milioni di passeggeri sceglieranno di spostarsi con il Gruppo FS Italiane, sui treni, ma anche con i bus: saranno 630 mila le persone che viaggeranno con le Frecce e gli Intercity di Trenitalia, oltre 2 milioni quelli che tra venerdì e domenica saliranno sui treni regionali di Trenitalia, anche per raggiungere mete balneari e turistiche.

A questi si aggiungono gli oltre 800 mila clienti di Busitalia che si sposteranno in ambito urbano, metropolitano e sulla lunga percorrenza.

Secondo le proiezioni elaborate in base alle prenotazioni già ricevute, i viaggiatori che entro la fine dell’estate si sposteranno lungo la Penisola con i treni nazionali di Trenitalia saranno circa 26 milioni. Le principali mete sono le città d’arte (Roma, Firenze, Venezia e Napoli), ma flussi consistenti si prevedono anche verso la Riviera Romagnola, la Puglia e il Trentino Alto Adige.

Già nei fine settimana di giugno e luglio sono stati oltre 10 milioni, con punte di 2 milioni per weekend, i passeggeri di Trenitalia che hanno utilizzato il trasporto regionale per mettersi in viaggio tra il venerdì e la domenica, in particolare sulle linee Firenze – Pisa, Bologna – Rimini, Bologna – Riccione, Modena – Bologna e Venezia – Padova.