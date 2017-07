FS, oltre 2,7 milioni di download per l’App Trenitalia

(Teleborsa) – Sempre più clienti usano l’App Trenitalia: alla fine del primo semestre 2017 i download hanno raggiunto i 2,7 milioni (+10% rispetto al 2016) e sono stati oltre 3 milioni i biglietti acquistati.

Intanto l’App si arricchisce di nuove funzionalità: da luglio anche i clienti che non posseggono una CartaFRECCIA possono acquistare o modificare un titolo di viaggio inserendo semplicemente l’email a cui inviarlo. Una soluzione che ha consentito in pochi giorni di vendere oltre 12 mila biglietti. E il cambio di prenotazione è possibile ora anche per i ticket Corporate, acquistati tramite accordi delle aziende con Trenitalia.

L’applicazione consente di comprare biglietti per viaggi nazionali e regionali, cambiare la prenotazione, richiedere il rimborso, visualizzare il tabellone di arrivi e partenze delle stazioni e ricevere notifiche e informazioni, in tempo reale, sull’andamento dei treni di proprio interesse, sia di lunga percorrenza sia regionali.

L’App è disponibile per iPhone, iPad e per dispositivi con sistema operativo Android ed è scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play.