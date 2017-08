FS, la “regina” delle locomotive a vapore celebra i 150 anni della Ferrovia del Brennero

(Teleborsa) – La mitica 685 della Fondazione FS Italiane, “la regina” delle locomotive a vapore, accompagnerà gli ospiti sbuffando tra le stazioni di Vipiteno e Forte Fortezza, in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni della Ferrovia del Brennero.

La locomotiva, chiamata “la regina” perché la più performante delle locomotive a vapore, ha in composizione alcune carrozze degli anni ’30 (due tipo 32000, tre “cento porte” ed una di prima classe serie 10000). Tra il 1912 e il 1930, rappresentò il top di quanto poteva offrire la tecnologia ferroviaria italiana in fatto di trazione a vapore, guadagnandosi l’appellativo di “regina” proprio per le sue eccellenti prestazioni.

Nel 2016, sono stati oltre 60 mila i viaggiatori a bordo dei convogli d’epoca della Fondazione FS Italiane (+47% rispetto al 2015) e 230 gli eventi turistici (+39%) organizzati su vecchie linee ferroviarie d’interesse storico o paesaggistico. L’Abruzzo è la meta più gettonata grazie alla spettacolare linea Sulmona-Carpinone, la cosiddetta “Transiberiana d’Italia”. Seguono le regioni dove sono presenti tracciati storici di particolare interesse, resi di nuovo agibili dalla Fondazione FS per il turismo ferroviario con il progetto “Binari senza tempo”: la ferrovia del Lago in Lombardia, della Val d’Orcia in Toscana, dei Templi in Sicilia, della Valsesia e del Tanaro in Piemonte, la ferrovia dell’Irpinia in Campania.