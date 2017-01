FS Italiane torna proprietaria del 100% di Centostazioni

(Teleborsa) – FS Italiane torna proprietaria del 100% della società Centostazioni.

È infatti stato concluso l’iter per il riacquisto del 40% delle azioni possedute da Archimede 1 (Gruppo Save ), con girata del titolo azionario e relativa consegna a FS Italiane.

Il closing ha avuto luogo oggi a Milano alla presenza di Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale di FS Italiane, e di Monica Scarpa, presidente di Archimede 1 e amministratore delegato di Save.

L’operazione, autorizzata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), è stata realizzata da FS Italiane con un esborso di 65,6 milioni di euro.

Per le strategie FS – ha dichiarato Renato Mazzoncini – si tratta di un passo decisivo verso la realizzazione di un network di Smart Station, oltre 600 stazioni gestite in modo unitario e destinate a diventare il cuore pulsante di un sistema di infrastrutture e servizi di mobilità integrata, come previsto dal Piano industriale 2017-2026″.

Le stazioni ferroviarie diventeranno così hub intermodali dotati di terminal per i bus, parcheggi, autonoleggio, car sharing/bike sharing, ricariche veicoli elettrici, in grado di offrire utili servizi ancillari e nuove funzioni, dai temporary office agli incubatori di start up.