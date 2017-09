FS Italiane, si chiudono i Digital Days UIC. Mazzoncini premia SocialDev e 4workers

(Teleborsa) – Terminano oggi i Digital Days, la due giorni dell’UIC (International Union of Railways) dedicata alla digitalizzazione del settore dei trasporti e ai rischi connessi. Nell’ambito del convegno, l’Amministratore delegato e direttore generale di FS Italiane Renato Mazzoncini ha premiato i ragazzi dei team SocialDev e 4workers vincitori dell’Hackathon Moving Forward, promosso da Trenitalia e organizzato Codemotion.

FS Italiane è in prima linea per guidare questa trasformazione: nel biennio 2017/2018 ha previsto un impegno finanziario di 800 milioni per investimenti in digitale. Sette miliardi, invece, saranno destinati agli investimenti in tecnologie durante tutta la durata del Piano industriale 2017-2026.

La tecnologia digitale è già fondamentale nella customer experience. Solo nei primi nove mesi del 2017 sono state scaricate 2,7 milioni di app Trenitalia con 4 milioni di biglietti venduti. Sono 28 invece i milioni di biglietti venduti su tutti i canali digitali, incluso il sito di Trenitalia che con 140 milioni di visitatori è il primo in Italia per l’area travel.