FS Italiane partecipa al Premio Nazionale per l’Innovazione

(Teleborsa) – Ritorna a Napoli, dopo dieci anni, il Premio Nazionale per l’Innovazione, la più importante e capillare business plan competition d’Italia, promossa dall’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari – PNICube, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’ incubatore Campania NewSteel. L’edizione 2017 si svolgerà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre tra il Complesso Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio e la Città della Scienza, con un programma caratterizzato da numerosi eventi sulle tematiche di business, innovazione e cultura.

Nato nel 2003 per promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale in ambito accademico, e per stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e finanza, il Premio è la finale a cui possono accedere i vincitori delle 16 Start Cup regionali che aderiscono al circuito. Una sfida tra i migliori progetti d’impresa hi-tech italiani, con un montepremi complessivo di circa 1,5 milioni di euro: oltre 500mila euro in denaro e circa 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube. Un mondo, quello accademico e della ricerca universitaria, in grado di dare vita – come rileva una recente indagine – ad oltre il 20% delle startup innovative del Sistema Italia.

Anche quest’anno i 65 progetti finalisti si disputeranno 4 premi settoriali di 25mila euro ciascuno, grazie ai partner di categoria – IREN Cleantech & Energy, PwC ICT, FS Italiane Industrial, Clinic Center Life Sciences – e gareggeranno per il titolo di vincitore assoluto del 2017. Al progetto vincitore FS Italiane darà un ulteriore riconoscimento di 25 mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech”.

“Per FS Italiane favorire la crescita dei talenti e la sviluppo della creatività è da sempre un obiettivo fondamentale, in piena sintonia con il suo ruolo storico nel panorama industriale e sociale italiano” sottolinea Carlotta Ventura, Direttore Comunicazione di FS Italiane. “Un obiettivo oggi facilitato dall’ambiente digitale, che offre possibilità e scenari del tutto nuovi e assolutamente sfidanti. La partnership con PNICube, di cui siamo main sponsor per il Premio Nazionale dell’Innovazione, si inserisce a pieno nel percorso di digitalizzazione che il Gruppo FS Italiane sta portando avanti con convinzione, considerandolo una delle leve abilitanti dell’ambizioso Piano Industriale messo in campo per i prossimi 10 anni”.