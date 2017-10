FS Italiane, Mazzoncini: “Valutiamo altre acquisizioni in Grecia”

(Teleborsa) – Dopo l’acquisizione di Trainose, Ferrovie dello Stato Italiane potrebbe fare nuove acquisizioni in Grecia.

“Adesso stiamo lavorando per vedere se c’è qualche altro pezzo da portare dentro. In Grecia la partita è interessante: c’è molta voglia di far ripartire il servizio ferroviario. Ci aspettiamo sviluppi interessanti, anche a breve” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di FS, Renato Mazzoncini, a margine dell’Hitachi Social Innovation Forum 2017, ricordando che in base agli accordi presi dalla Grecia con la Troika, l’ex monopolista greco del trasporto ferroviario è stato suddiviso in quattro società.

“Per adesso stiamo partendo con la gestione di Trainose”, ha aggiunto.

Sempre sul piano internazionale, Mazzoncini ha spiegato che il gruppo continua “a esplorare varie opportunità. Siamo ormai in una prospettiva europea e stiamo lavorando in una prospettiva europea”.