FS in viaggio con il padre fondatore del marketing strategico Philip Kotler

(Teleborsa) – Viaggio davvero interessante quello di FS Italiane con Philip Kotler, professore e guru del marketing strategico.

L’iniziativa è nata dalla sinergia tra il Philip Kotler Marketing Forum (Milano, 6 e 7 ottobre 2017) e Ferrovie dello Stato Italiane, partner del PKMF2017.

Dopo il viaggio in treno, a bordo del Frecciarossa 1000 di Trenitalia, da Roma a Milano, nella Sala Reale della Stazione Centrale, si è tenuta la conferenza stampa del PKMF2017.

Intento della giornata è stato quello di offrire a selezionati passeggeri (esperti, giornalisti e blogger) un’esperienza esclusiva di storytelling del PKMF2017 e dei suoi temi salienti, dando espressione ad una delle partnership più preziose di cui si fregia questa edizione 2017 del Forum: quella con il Gruppo FS Italiane

A dare testimonianza di tale partnership anche la speciale promozione che il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha riservato ai partecipanti del PKMF prevedendo per tutti coloro che hanno acquistato il biglietto l’opportunità di avvalersi di sconti vantaggiosi per gli spostamenti in treno per raggiungere la sede dell’evento.

“La partnership con Ferrovie Italiane – ha affermato Marco Raspati Ceo di Nexo Corporation e Owner del PKMF – trova un’ulteriore legittimità nella scelta dei temi che caratterizzano questa edizione del Forum dedicata al lean marketing. La mobilità 4.0 rappresenta infatti uno dei settori economici di punta indagati nella giornata di sabato 7 ottobre attraverso una sessione specifica, che riporterà le esperienze e le strategie virtuose ed innovative che stanno cambiando lo scenario dei trasporti e Ferrovie dello Stato Italiane sarà uno dei protagonisti chiave di questa sessione”.

“Il Gruppo FS Italiane è costantemente impegnato nel creare valore per i propri clienti, attraverso l’uso efficiente delle risorse e un approccio trasparente e inclusivo verso il mercato. La partnership con Nexo Corporation e la partecipazione al PKFM rappresentano un’opportunità unica per approfondire temi di grande attualità quali, il lean marketing e la mobilità 4.0 entrambi permeanti la strategia di trasformazione digitale del Gruppo” ha sottolineato Danilo Gismondi Direttore Sistemi Informativi di Trenitalia.