FS, Delrio inaugura raddoppio linea Catania Centrale-Ognina

(Teleborsa) – Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio ha inaugurato oggi, 24 Luglio, il raddoppio della linea ferroviaria Catania Centrale – Catania Ognina con le due fermate di Ognina ed Europa.

La nuova linea, senza passaggi a livello, si estende per circa 2,6 km, di cui 1,4 in galleria per un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro. Nel 2018 sarà attivata anche la fermata Picanello, in sotterranea.

Il raddoppio della linea fra Catania Centrale e Ognina consentirà di migliorare il collegamento fra zone della città e centri abitati ad alta densità abitativa dell’area metropolitana di Catania in un’ottica di continuo sviluppo della circolazione nel nodo ferroviario etneo.

Presenti all’inaugurazione, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Italiane, Renato Mazzoncini, e Maurizio Gentile, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Presenti anche Enzo Bianco, Sindaco di Catania, e Luigi Bosco, Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana.

Sempre oggi, a Catania, è stato firmato anche l’Accordo Quadro fra Regione Siciliana e Rete Ferroviaria Italiana che consente di pianificare nel medio-lungo periodo l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e programmare l’incremento della capacità attraverso interventi di upgrading infrastrutturali e tecnologici per lo sviluppo dei servizi regionali.

“Bisogna investire sulle ferrovie, potenziare le grandi arterie autostradali come accade in Sicilia che è un grande cantiere con opere iniziate e che devono essere completate” – lo ha detto il Ministro Delrio – aggiungendo che “questa terra ha davanti a sé una stagione importantissimo di sviluppo, di cantieri e di possibile creazione di posti di lavoro. A Catania abbiamo un aeroporto, con un traffico che sfiora i dieci milioni di passeggeri annui, che sta facendo numeri da record con una straordinaria opportunità di crescita per il turismo, abbiamo un porto che continua ad espandersi ed ha un’area metropolitana che è diventata di primissimo ordine nel Mediterraneo”.