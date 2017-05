Fs Busitalia-Sita Nord: approvato bilancio e conferma Cda

(Teleborsa) – L’assemblea di Busitalia-Sita Nord ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2016 e ha deliberato la conferma del Consiglio di amministrazione della società per il prossimo triennio con Paolo Colombo Presidente e Stefano Rossi Amministratore delegato.

La società nasce da un iter abbastanza complesso, dopo la fusione e successiva scissione avvenuta in SITA. Tale scissione avvenne nel 2011 tramite un’operazione straordinaria voluta dai soci delle precedenti Società Sogin S.r.l. e Sita S.p.A., la prima totalmente inglobata nella seconda, che decisero lo scioglimento della joint venture tra loro esistente in quelle Società.

L’operazione destinò il patrimonio in parte a FS Trasporti su Gomma (ex Tiburtina Sviluppo Immobiliare S.p.a. e mutata, due mesi dopo, nell’attuale Busitalia-Sita Nord), in parte a “Sicurezza Trasporti Autolinee–Sita Sud S.r.l. (a totale partecipazione privata del Gruppo Vinella).