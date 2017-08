FS, Busitalia acquisisce pieno possesso olandese Qbuzz

(Teleborsa) – FS Italiane, tramite la propria controllata Busitalia, acquisisce da Nederlandse Spoorwegen (NS, Ferrovie olandesi) la piena proprietà di Qbuzz, terzo operatore di trasporto pubblico locale in Olanda (aree Utrecht e Groningen-Drenthe), per un controvalore di 30 milioni di euro.

Il closing dell’operazione è avvenuto al termine dell’iter procedurale e autorizzativo previsto, nonché dopo il via libera da parte dell’Antitrust olandese.

Qbuzz, ha registrato nel 2016 un fatturato di circa 210 milioni di euro ed EBIT di 9 milioni. Ha una flotta con età inferiore a 5 anni per il 40% dei mezzi: complessivamente 614 bus e 26 tram. Ha trasportato nel 2016 circa 160mila passeggeri al giorno e impiega 1.670 persone. Bigliettazione elettronica, titoli di viaggio e informazione alla clientela sono integrati con le altre modalità di trasporto pubblico.

“L’acquisto di Qbuzz da parte di Busitalia consente al Gruppo FS Italiane di ampliare la presenza sui mercati internazionali di mobilità integrata”, sottolinea Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale di FS Italiane. “Qbuzz opera attualmente nella aree di Utrecht e Groningen-Drenthe, ma contiamo di partecipare a gare anche in altre aree dell’Olanda” – continua Mazzoncini -. “Il closing odierno è un’ulteriore e importante tappa del processo di espansione internazionale di FS Italiane, come previsto dal Piano industriale 2017-2026. Ci stiamo trasformando in un grande player europeo di mobilità integrata e siamo già uno dei principali operatori del mercato: primi in Italia e in Grecia, secondi in Germania e siamo presenti in Gran Bretagna e Francia. Le attività all’estero del Gruppo – conclude Mazzoncini – attualmente valgono il 13% dei ricavi. L’obiettivo è quello di passare entro il 2026 da 1 a 4 miliardi di fatturato”.