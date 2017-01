Friuli Venezia Giulia: Regione dice No a Trenitalia su soppressione Intercity Trieste-Venezia

(Teleborsa) – La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “non ci sta” alla “ventilata” decisione di Trenitalia di sopprimere una coppia di treni Intercity Trieste-Venezia ed esprime “totale contrarietà e sconcerto per le modalità attuative della decisione”. E’ il commento dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Mariagrazia Santoro, su una soluzione che “ha ripercussioni anche sul trasporto pendolare del nostro territorio”.

“Gli Intercity – ha spiegato l’Assessore – sono treni pagati direttamente dallo Stato a Trenitalia, ma complementari al servizio di trasporto regionale. La Regione è nettamente contraria alla soppressione e ha già espresso questa posizione in modo diretto e formale a Trenitalia, che inspiegabilmente, non ha dato riscontro alle lettere inviate dalla Regione non appena avuta notizia di tale possibilità, per di più da segnalazioni dei viaggiatori. Cosa ancora più grave, non ha comunicato ufficialmente alla Regione alcunché sulla sua scelta, condizione minima per consentire di valutare per tempo effetti e definire azioni correttive per non danneggiare l’utenza e i cittadini”.

Per l’Assessore, “interventi di questo genere, che vedono effetti diretti sul trasporto regionale, vanno evitati e in ogni caso gestiti in modo diverso, come quelli fatte dalla Regione per aumentare l’utenza di quegli stessi treni aprendo al loro utilizzo anche agli abbonati del TPL regionale. Porre la Regione di fronte al fatto compiuto e in assenza di margini per qualunque correttivo, non è un atteggiamento rispettoso delle istituzioni e dei cittadini”.

“La sostituzione dei due treni con altrettanti autobus, risulta una soluzione inefficace, comportando tempi di percorrenza inaccettabili e quindi di nessuna attrattività. La Regione continuerà nei prossimi giorni il pressing nei confronti del ministero e di Trenitalia – ha concluso la Santoro – per risolvere la situazione”.

E sul “taglio” degli Intercity sulla Trieste-Venezia scende in campo il Codacons. Ipotesi di taglio degli InterCity sulla Trieste-Venezia con appunto Codacons che “avverte” della volontà di procedere con una denuncia alla Procura se Trenitalia dovesse confermarne la soppressione, promuovendo al tempo stesso l’avvio di un boicottaggio da parte degli utenti con l’intenzione di “punire” l’azienda. Soppressione che riguarderebbe, secondo voci, ben 14 corse Intercity tra Nord e Sud Italia, Trieste-Venezia compresi.

Ipotesi di “smobilitazione” tuttavia in contrasto con la sperimentazione di “nuove livree Intercity” per vetture e locomotori in corso da qualche mese da parte di Trenitalia

“Trenitalia e Ministero Infrastrutture e Trasporti – spiega Codacons – starebbero trattando il nuovo contratto di servizio che prevederebbe la riduzione delle corse a basso costo a vantaggio della ben più remunerativa Alta Velocità”.