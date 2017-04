Frecciarossa apre la sala meeting di carrozza 1 a tutti i passeggeri

(Teleborsa) – Il “meeting di lavoro” in viaggio non è più mito: su Frecciarossa ora è possibile per tutti i passeggeri. La ricerca di novità per rendere più attraenti prodotti e servizi è “pane quotidiano” per gli strateghi del marketing e della comunicazione. Non ci sono eccezioni, soprattutto in epoca in cui la concorrenza si è fatta più spietata coinvolgendo anche settori dove in tempi neppur troppo lontani, leggi servizio di trasporto ferroviario, la novità era davvero merce rara senza vera necessità d’essere troppo pubblicizzata. Ma il mondo cambia a ritmo sempre più sostenuto e anche per la ferrovia, esaurito il monopolio, si è aperto il ciclo della competizione.

Così anche Trenitalia, vitale costola dell’ultra centenario marchio FS, è impegnata nella corsa alla visibilità con prime protagoniste le sue Frecce. Soprattutto in vista della annunciata e non lontana quotazione in Borsa, sfornando iniziative ed eventi in una vera e propria caccia al passeggero, con novità in serie dove l’attenzione al businessman è questa volta l’obiettivo.

Le ammiraglie di Trenitalia, è noto a tutti, sono i convogli Frecciarossa da 300 e passa all’ora, sia che si viaggi sui nuovi “1000” che sui un “500”. E la prima carrozza di entrambi gli ETR, la numero 1, è ora a disposizione di chiunque, con modesto supplemento, intenda avvalersi della comodità di usufruire di sala riservata con tanto di tavolo e di collegamenti per supporti tecnologici, tra cui “monitor HD 32” collegabile al PC per videoproiezioni, in modo da poter trasformare appunto in riunione di lavoro il tempo di viaggio.

Quindi, meeting fino a 5/6 persone, quanti i posti disponibile nelle “sale” zona executive” dei due treni (5 sui “1000” e 6 sui “500”) a disposizione di tutti, anche di chi viaggia con biglietto dal prezzo più scontato, come li “super economy di livello standard”, dal posto a sedere anche nella parte opposta del treno.

Una disponibilità interamente rilservabile in esclusiva col complessivo contestuale supplemento di 30 euro da chi “acquista” anche on line dal sito trenitalia.com , potendo “ospitare” su Frecciarossa gratuitamente per il meeting sul treno altre 4/5 persone prenotate su quel treno e di conseguenza in possesso ciascuna di un qualsiasi personale titolo di viaggio. Come dire una sala meeting di lavoro utilizzando il viaggio in treno praticamente con l’addebito del solo costo delle pulizie per l’utilizzazione successiva.

E tra le novità Trenitalia, la possibilità di accesso per tutti i viaggiatori, a prescindere dal tipo e dalla classe di treno utilizzato, ma non gratuitamente, alle sale “Frecciaclub” presenti in pressoché in tutte le stazioni raggiunte dai convogli della rete nazionale Alta Velocità.