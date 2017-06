Francia,inflazione

(Teleborsa) – Il tasso di inflazione in Francia diminuisce leggermente a giugno, mentre su base mensile rimane invariato. Lo conferma l’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE) che ha pubblicato oggi il dato preliminare.

I prezzi al consumo dovrebbero permanere stabili come nel mese precedente, in linea con le attese, per effetto di una compensazione degli effetti dell’aumento dei prezzi dei servizi e del calo di energetici ed alimentari.

L’inflazione annuale è attesa in ulteriore decelerazione allo 0,7% dal -0,8% di maggio.

L’indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha segnato una variazione pari a +0,8% dal +0,9% del mese precedente. Su base mensile invece l’inflazione dovrebbe mantenersi invariata come a maggio.