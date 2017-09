Francia, occupazione in crescita nel secondo trimestre

(Teleborsa) – L’occupazione in Francia continua a crescere per l’undicesimo trimestre consecutivo, ma meno delle attese.

Secondo quanto comunicato stamane dall’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), nel 2° trimestre il numero di occupati del settore non agricolo in Francia risulta in salita dello 0,3% a 81.400 unità dopo l’aumento di 72.800 unità del trimestre precedente.

Il dato risulta peggiore delle attese e del dato preliminare, attestati entrambi su una crescita dello 0,5%. Su base annua si è verificato un incremento dell’1,2% come indicato nella lettura precedente.