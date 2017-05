Francia: Macron dà un volto al Governo guidato dal Premier Philippe

(Teleborsa) – Diciotto ministri e i quattro sottosegretari cui cui undici donne e undici uomini. E’ questo il Governo di Edouard Philippe.

Dopo due giorni di consultazioni, il Presidente francese Macron ha dato un volto al nuovo Esecutivo guidato dal Premier Philippe.

Ai socialisti vanno due ministeri: Gerard Collomb e Jean-Yves Le Drian guideranno Interno e gli Esteri.

Alla destra, oltre al neo eletto Premier Philippe va il Ministero dell’Economia guidato da Bruno Le Maire e quello delle Finanze che avrà come ministro Gerald Darmanin. I centristi si aggiudicano due ministeri. François Bayrou ottiene la Giustizia e Marielle de Sarnez quello degli Affari europei.

Sylvie Goulard, vicina al movimento En Marche!, che ha portato Macron all’ Eliseo, sarà il nuovo Ministro della Difesa, mentre Richard Ferrand, ex socialista e segretario del movimento di Macron, andrà a guidare il dicastero per la Coesione dei territori.

Al popolare attivista Nicolas Hulot, va il Ministero dell’Ambiente. Alla Sanità arriva Agnes Buzyn, famosa ematologa. Muriel Penicaud, ex manager di Danone diventa Ministro del Lavoro. Francoise Nyssen andrà alla guida della Cultura. A Jean-Michel Blanquer va il dicastero dell’Educazione nazionale.

E ancora Ministro dell’Agricoltura: Jacques Mezard. Ministro dell’Azione e dei Conti pubblici: Gerald Darmanin. Ministro dell’Insegnamento superiore: Frederique Vidal. Annick Girardin sarà il Ministro dell’Oltremare, Laura Flessel il Ministro dello Sport:

Ai Trasporti: Elisabeth Borne. Agli Affari Europei: Marielle de Sarnez.

Per quanto riguarda i sottosegretari: Christophe Castaner sarà il sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento e portavoce del Governo. Marlene Schiappa diventa il sottosegretario per la Parità dei generi. Sophie Cluzel sarà il sottosegretario per i disabili, mentre Mounir Mahjoubi diventerà il sottosegretario per il Digitale.

Domani, 18 maggio, alle 11:00 è previsto il orimo Consiglio dei Ministri guidato dal Premier Philippe, alla presenza del capo di stato francese.