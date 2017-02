Francia, l’economia trova slancio nel 4° trimestre grazie ai consumi

(Teleborsa) – L’economia francese si conferma in forte recupero a fine 2016, collocandosi fra le economie traino dell’Eurozona. Lo ha confermato stamattina l’INSEE, l’ufficio statistico francese, segnalando anche una ripresa dei consumi delle famiglie.

Il Prodotto Interno Lordo francese è stato confermato in crescita dello 0,4%, come nella stima precedente di fine gennaio e dopo il +0,2% del trimestre precedente. Il dato è anche in linea con le atese. t

Su anno è stato confermato un aumento del PIL dell’1,1%.

A determinare l’accelerazione del PIL hanno contribuito le spese dei consumatori +0,6%, rispetto al -1% precedente.

La crescita della domanda interna ha accelerato, contribuendo con +0,5 punti al PIL, ma anche l’export ritrova smalto (+1,3%).