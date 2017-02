(Teleborsa) – Inflazione in lieve calo a gennaio in Francia, in perfetta linea con le attese del mercato.

Secondo l’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l’inflazione è scesa dello 0,2% su base mensile dopo il +0,3% di dicembre. Il dato conferma la stima flash di fine gennaio. Su base annuale i prezzi hanno riportato una crescita dell’1,3%.

Il dato armonizzato segna un -0,3% mensile, e +1,6% annuo.