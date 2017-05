Francia, frena l’occupazione nei primi tre mesi dell’anno

(Teleborsa) – Rallenta l’aumento degli occupati del settore privato non agricolo in Francia, interrompendo il trend di crescita registrato in sette trimestre consecutivi.

Nel 1° trimestre, infatti, l’occupazione ha riportato una salita dello 0,3% rispetto al +0,4% del trimestre precedente.

Il dato confermato dall’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), risulta tuttavia migliore delle attese degli analisti che avevano stimato un +0,2%.