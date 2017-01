Francia, crescita più forte nel 4° trimestre

(Teleborsa) – L’economia francese dovrebbe aver registrato un’accelerazione nel 4° trimestre del 2016, in linea con le attese degli economisti e con la crescita più brillante dell’intera UE. Il 2016 chiude così con un PIL a +1,2% rispetto al +1,3% del 2015.

Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL d’oltralpe ha registrato un incremento dello 0,4% nel 4° trimestre dal +0,2% del 3° trimestre.

Il dato è in linea con le attese degli analisti, che erano per una crescita dello 0,4%. Su anno la crescita viene confermata all’1,1% come nel trimestre precedente.